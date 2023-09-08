Янчук считает, что у теннисиста Медведева призрачные шансы на выход в финал US Open

В полуфинале турнира россиянин сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев уступает испанцу Карлосу Алькарасу в скорости и ударной силе, поэтому его шансы на победу в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open) являются призрачными. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, в четвертьфинале выиграл у соотечественника Андрея Рублева со счетом 6:4, 6:3, 6:4. В полуфинале Медведев встретится с первой ракеткой мира Алькарасом, который победил немца Александра Зверева (6:3, 6:2, 6:4).

"Медведеву предстоит очень тяжелый матч. Алькарас превосходит его практически в два раза в скорости и ударной силе. У Медведева призрачные шансы на победу, не больше 10%. Если удастся завязать борьбу в первых двух сетах, еще будут какие-то шансы зацепиться, но это будет очень трудно", - сказал Янчук.

Открытый чемпионат США проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).