Футболист сборной России Оганесян высказался о возможности выступления за команду Армении

Полузащитник отметил, что не вдавался в подробности выступления за национальную команду Армении

СУЭЦ /Египет/, 8 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Оренбурга" Степан Оганесян, который был вызван в сборную России на сентябрьский сбор, не знает о перспективах выступлений за национальную команду Армении. Об этом Оганесян рассказал ТАСС.

"Особо я не задумывался о вызове в сборную как Армении, так и России - все мысли были об игре за клуб, - сказал Оганесян. - И когда поступил вызов от сборной, то, конечно, испытал приятные эмоции. Остается ли шанс сыграть за сборную Армении? Если честно, то я не вдавался в эти подробности. Я пока далеко в будущее не загадываю - сейчас меня вызвали в сборную России, и я за нее выступаю".

Оганесян впервые был вызван в сборную России, он попал в состав команды на сентябрьский сбор. 7 сентября первая группа сборной России, которую составляют футболисты до 23 лет, сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1) в товарищеском матче. Оганесян забил гол.

11 сентября первая группа команды России проведет второй товарищеский матч с олимпийской сборной Египта в Суэце.

Оганесяну 21 год, он выступает за "Оренбург" с 2023 года. В прошлом сезоне футболист играл за команду на правах аренды, перейдя из московского "Спартака". В текущем сезоне полузащитник провел 9 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч и отдав 1 результативную передачу.