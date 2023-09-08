Ярошик рассказал, что не хотел ехать на матч с "Ахматом" из-за ситуации с дочерью

Дочь главного тренера "Оренбурга" получила травму головы после падения с лестницы

ТАСС, 8 сентября. Бывший главный тренер футбольного клуба "Оренбург" Иржи Ярошик думал не лететь на выездной матч Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата" из-за того, что жизни его дочери угрожала опасность. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Как только я об этом узнал, мелькнула мысль - в Грозный не полечу. Когда твой ребенок борется за жизнь, ты не можешь думать ни о чем другом. Я очень сильно переживал. Время спустя осознал - я никак не смогу помочь дочке, даже если буду рядом. Но в Грозном все мысли были о ней", - сказал Ярошик.

Ранее Ярошик рассказал "Спорт-Экспрессу", что его дочь получила серьезную травму головы после падения с лестницы и впоследствии 5 дней провела в реанимации.

20 августа "Оренбург" разгромно проиграл "Ахмату" в матче пятого тура РПЛ (0:4). Ярошик покинул "Оренбург" по семейным обстоятельствам 22 августа, его место занял испанец Давид Деограсия. Ярошик возглавлял "Оренбург" с 22 июня, он сменил соотечественника Марцела Личку, который стал главным тренером московского "Динамо".