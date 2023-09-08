8 сентября, 07:22
Сборные по футболу

Сборная Испании прибыла на матч отбора Евро-2024 с командой Грузии без экипировки

По сообщениям источника, футболисты проводят тренировки в обуви, предназначенной для работы в спортзале

ТАСС, 8 сентября. Сборная Испании по футболу прибыла в Тбилиси на матч отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года против команды Грузии без бутс и вратарских перчаток, чемодан с экипировкой был утерян. Об этом сообщил испанский портал Relevo.

Источник сообщает, что футболисты больше занимаются физподготовкой, а тренировки на поле проводят в обуви, предназначенной для работы в спортзале. Матч сборных Испании и Грузии пройдет 8 сентября, начало запланировано на 19:00 мск.

Сборная Испании располагается на предпоследнем, четвертом месте в группе А отборочного турнира, на счету команды 3 очка в 2 матчах. Возглавляют таблицу шотландцы, набравшие 12 очков в 4 матчах, второе место с 4 очками в 3 матчах занимает команда Грузии, на третьем месте с 4 очками в 4 матчах располагается команда Норвегии, замыкает таблицу сборная Кипра, не набравшая очков в трех матчах. В сентября сборная Испании на своем поле сыграет с киприотами, матч пройдет 12 сентября. 

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