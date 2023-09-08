Онопко рассказал, как будет поддерживаться связь с Карпиным на матче со сборной Египта

Виктор Онопко будет руководить российской командой на игре против олимпийской сборной Египта 11 сентября, Валерий Карпин - основной национальной сборной в матче против Катара на следующий день

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин будет поддерживать связь со своими помощниками во время матча против олимпийской сборной Египта по телефону и видеосвязи. Об этом ТАСС рассказал тренер национальной команды Виктор Онопко.

"Естественно, у нас есть нарезки игр сборной Катара, - сказал Онопко. - Но мы больше сейчас были сосредоточены на играх олимпийской сборной Египта. Я буду руководить командой на второй игре против олимпийской сборной Египта. Как будет поддерживаться связь с Валерием Карпиным? По телефону, по видеосвязи, тут нет проблем в современном мире. Можно даже во время игры поддержать связь, поэтому не вижу никаких проблем".

7 сентября первая группа сборной России, которую составляют футболисты до 23 лет, сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1) в товарищеском матче в Суэце. 11 сентября команды проведут вторую игру в Суэце. Карпин не будет присутствовать на матче, так как отправится со второй группой на выездную встречу со сборной Катара, которая пройдет 12 сентября.