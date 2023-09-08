РУСАДА с начала 2023 года выявило 105 случаев нарушений антидопинговых правил

В августе агентство зафиксировало шесть случаев возможных нарушений

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в августе выявило шесть случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В августе 2023 года РУСАДА выявлено шесть случаев возможных нарушений антидопинговых правил", - сказала представительница пресс-службы. По информации ТАСС, всего за восемь месяцев 2023 года РУСАДА зафиксировало 105 случаев нарушений (в августе - 6, в июле - 8, в июне - 6, в мае - 21, в апреле - 16, в марте - 13, в феврале - 25, в январе - 10).

За 12 месяцев 2022 года было выявлено 135 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

Ранее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила ТАСС, что чаще всего в пробах спортсменов обнаруживаются анаболические стероиды, диуретики и маскирующие агенты, а также мельдоний.