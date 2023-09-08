Ольховский считает теннисиста Алькараса явным фаворитом в матче против Медведева

Россиянину нужно играть очень цепко и собранно, считает Андрей Ольховский

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас будет явным фаворитом в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open) против российского теннисиста Даниила Медведева. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Для меня Алькарас явный фаворит, но это не значит, что у Даниила нет шансов, ведь Алькарас тоже не железный. Медведеву нужно играть очень цепко, собранно, тогда борьба завяжется. Не думаю, что матч в вечернюю сессию сделает игру легче для Медведева, потому что при более высокой температуре мяч летит быстрее, но, с другой стороны, и у Алькараса будут медленнее лететь удары справа", - сказал Ольховский.

Начало встречи запланировано на 9 сентября (02:00 мск).

Открытый чемпионат США проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).