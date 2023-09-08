Сборная России по спортивной гимнастике поедет на восстановительный сбор в Абу-Даби

Сбор продлится до 30 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике 17 сентября отправятся на двухнедельный восстановительный сбор в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

"17 сентября основной состав мужской и женской сборных России отправится на восстановительный сбор в Абу-Даби, - сказала Родионенко. - Сбор продлится до 30 сентября. Тренировочные мероприятия на "Озере Круглом" возобновятся 7 октября".

С 30 августа по 3 сентября в Сириусе проходил Кубок России по спортивной гимнастике, в котором принимали участие все ведущие гимнасты страны, за исключением травмированных.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 30 сентября по 8 октября в бельгийском Антверпене. Российские и белорусские гимнасты с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах по решению Международной федерации гимнастики.