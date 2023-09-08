Олимпийский чемпион Нагорный планирует пропустить ближайшие сборы национальной команды

Спортсмен отметил, что у него много работы после Кубка России

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный планирует пропустить ближайшие сборы национальной команды. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

С 17 по 30 сентября в Абу-Даби пройдет восстановительный сбор ведущих гимнастов России, 7 октября на подмосковной базе "Озеро Круглое" начнется тренировочный сбор национальной команды.

"На восстановительный сбор в середине сентября в Абу-Даби я, к сожалению, не поеду, да и дальше, скорее всего, тоже, - сказал Нагорный. - У меня очень много работы после Кубка России. К сожалению, времени на отдых нет сейчас, но надеюсь, что до конца года мне удастся ненадолго выбраться с семьей в отпуск".

С 30 августа по 3 сентября в Сириусе проходил Кубок России по спортивной гимнастике, в котором принимал участие и Нагорный, завоевавший две золотые и одну бронзовую награду.

Нагорный является начальником главного штаба детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия", в конце апреля его избрали на пост президента Всероссийской федерации фиджитал-спорта.

Нагорному 26 лет, он является победителем командного турнира гимнастов на Олимпийских играх в Токио. Также в Японии гимнаст выиграл две бронзовые медали - в личном многоборье и на перекладине. В его активе есть также олимпийское серебро командного турнира 2016 года. Нагорный является трехкратным чемпионом мира и восьмикратным победителем первенств Европы.