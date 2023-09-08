В Минспорте рассказали о нарушении календарного плана велогонщиц на трассе "Скандинавия"

Ведомство отметило, что тренировка 7 сентября не была включена в Единый календарный план мероприятий

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Тренировка по велосипедному спорту, проводившаяся на трассе "Скандинавия", не была включена в Единый календарный план соревнований Министерства спорта России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минспорт России выражает соболезнования родным и близким пострадавших в происшествии, - говорится в сообщении. - Министерство держит ситуацию на контроле и находится в оперативном взаимодействии с вовлеченными федеральными и региональными ведомствами. Мероприятие по велосипедному спорту, проходившее на трассе А-181 "Скандинавия" 7 сентября 2023 года, не включено в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России 2023 года".

Согласно правилам, в Единый календарный план должны вноситься тренировки только сборных команд России. В региональном плане тренировка на трассе "Скандинавия" также не была указана.