Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Юран перенес экстренную операцию

Генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов заявил, что жизни и здоровью специалиста ничего не угрожает

ТАСС, 8 сентября. Главный тренер футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран перенес экстренную операцию, но его жизни ничего не угрожает. Об этом в своем телеграм-канале написал гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

"Сегодня ночью Сергей Юран, главный тренер футбольной команды "Пари НН", был прооперирован в одной из клиник, - говорится в сообщении. - Показания к операции были экстренные. Сейчас жизни и здоровью нашего тренера ничего не угрожает. Он переведен в обычную палату".

"Держу на контроле период его реабилитации, - отметил гендиректор "Пари НН". - Тренировочный процесс в команде не остановлен. Прошу любителей недоверчиво искать другие причины воздержаться от всего этого и вместе со всеми нами пожелать здоровья нашему Сергею Николаевичу. На восстановление понадобится несколько дней".

Юрану 54 года, он возглавил "Пари НН" в 2023 году. Также он работал в тренерском штабе московского "Спартака", возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику", армянский клуб "Мика", красногорский "Зоркий", "СКА-Хабаровск" и подмосковные "Химки".