Агапитов выиграл дело против IWF и ее вице-президента в Спортивном арбитражном суде

В 2021 году комиссия IWF по этике и дисциплинарной ответственности объявила Агапитову выговор и предписала ему выплатить Атилле Адамфи $7 тыс. в качестве компенсации за репутационный ущерб

ТАСС, 8 сентября. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов выиграл суд против Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и вице-президента организации венгра Аттилы Адамфи. Об этом в телеграм-канале сообщила юридическая фирма "Клевер Консалт".

В сообщении говорится, что подробности не могут быть опубликованы, потому что Адамфи и его представители запросили дополнительное время на изучение судебного решения. Агапитов в разговоре с ТАСС отметил, что полностью удовлетворен итогом разбирательства.

В декабре 2021 года комиссия IWF по этике и дисциплинарной ответственности объявила Агапитову выговор и предписала ему выплатить Адамфи $7 тыс. в качестве компенсации за репутационный ущерб. Он оспорил решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Адамфи является зятем бывшего президента IWF Тамаша Аяна, который ушел в отставку в апреле 2020 года на фоне коррупционного скандала. Независимая комиссия канадского юриста Ричарда Макларена по итогам расследования заявила о масштабной коррупции в IWF, где Аян занимал ключевые должности с середины 1970-х годов.