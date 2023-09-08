Чесноков надеется увидеть гениальную игру от теннисиста Медведева в полуфинале US Open

Россиянин в полуфинальном матче сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас будет иметь преимущество в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open) против Даниила Медведева, но российский теннисист может показать гениальную игру и выиграть матч. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Если вспоминать их два последних матча, которые Даниил проиграл, то ожидания пессимистичные. Но сейчас Даниил хорошо играет, здорово двигается, держит корт. Он здорово выдерживал удары Андрея Рублева [в четвертьфинале US Open], но сейчас придется трудиться еще больше. Я считаю, что у Алькараса будет преимущество, но я надеюсь, что Даниил сможет показать что-то гениальное и выиграть матч, это вполне возможно", - сказал Чесноков.

Начало встречи запланировано на 9 сентября (02:00 мск).

Открытый чемпионат США проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).