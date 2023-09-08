В отношении президента федерации футбола Испании Рубиалеса возбудили уголовное дело

Ранее футболистка сборной Испании Хеннифер Эрмосо подала на функционера заявление в прокуратуру

ТАСС, 8 сентября. Прокуратура Испании инициировала возбуждение уголовного дела в отношении временно отстраненного от должности президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса из-за поцелуя футболистки сборной страны Хеннифер Эрмосо. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее Эрмосо подала на Рубиалеса заявление в прокуратуру. Испанский портал Relevo сообщил, что Рубиалесу предъявлено обвинение в сексуальном насилии в соответствии статьей 178 Уголовного кодекса Испании. Если суд докажет вину функционера, ему может грозить лишение свободы на срок от одного до четырех лет.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF.

Действия Рубиалеса вызвали критику со стороны СМИ и активистов, министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений, а прокуратура Мадрида возбудила дело в отношении главы футбольной организации. Рубиалес принес свои извинения и признал, что был не прав и поцеловал футболистку на эмоциях без злого умысла.

25 августа Рубиалес на пресс-конференции сообщил об отказе покинуть свой пост. Его решение продолжить работу во главе RFEF вызвало недовольство у вице-премьера и министра труда Испании Йоланды Диас. 28 августа RFEF обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций с жалобой на вмешательство во внутренние дела организации со стороны испанского правительства. В этот же день стало известно, что прокуратура Испании начала предварительное расследование дела о предполагаемом сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Комитет президентов автономных и региональных федераций RFEF призвал Рубиалеса покинуть пост президента организации.