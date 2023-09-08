Футболист "Реал Сосьедад" Захарян сможет приступить к тренировкам не раньше 11 сентября

Полузащитник из-за болезни не участвовал в тренировочных занятиях

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян сможет начать тренироваться не раньше 11 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе испанской команды.

"Захаряна не было сегодня на тренировочной базе. В эти выходные команда свободна от тренировок, и мы посмотрим, как он будет себя чувствовать в понедельник", - сказал собеседник агентства.

Ранее в клубе рассказали, что российский футболист из-за болезни не участвовал в тренировочных занятиях.

20-летний Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа. Полузащитник провел в составе команды два матча в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.