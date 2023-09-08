Чесноков считает, что Звонарева показывает хорошую игру в парном разряде на US Open

Россиянка в паре с Лаурой Зигемунд из Германии вышла в полуфинал турнира

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд показывают хорошую игру в женском парном разряде на Открытом чемпионате США (US Open) и могут выйти в финал соревнований. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"У Звонаревой с Зигемунд сыгранная пара, они показывают хорошую игру на US Open. У них был отличный матч в четвертьфинале, так что им по силам пройти еще дальше. Хочу отметить, что Звонарева, которой вчера исполнилось 39 лет, до сих пор здорово играет, показывает отличные результаты в парных турнирах и получает удовольствие от тенниса", - сказал Чесноков.

Звонарева и Зигемунд вышли в полуфинал, в котором сыграют против американки Дженнифер Брэди и бразильянки Луизы Стефани. Встреча состоится 8 сентября.

Также он раскритиковал организаторов US Open за расписание полуфинальных и финальных матчей турнира. "Сегодня на US Open состоится мужской парный финал, и я очень сомневаюсь, что на него придет много зрителей. Непонятно, зачем организаторы поставили финал на утро пятницы (19:00 мск - прим. ТАСС), когда все работают, это неправильно, если организаторы хотят, чтобы на парный турнир обратили внимание. Финальный матч - это спектакль, кульминация турнира, вполне можно было его поставить на выходной день, я бы так и сделал, если бы был организатором", - отметил собеседник агентства.

Открытый чемпионат США проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября.