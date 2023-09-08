Гацалов надеется, что сборная России покажет на чемпионате мира красивую борьбу

Объединенный мир борьбы должен подтвердить предварительный список участников турнира, отметил главный тренер сборной России по вольной борьбе

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная России по вольной борьбе прошла трехэтапную подготовку к чемпионату мира в Сербии и готова показать на главном старте года красивую борьбу. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов во время международного турнира в Якутске.

Международные соревнования в Якутске проводятся в 14-й раз. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера Якутской АССР, РСФСР и СССР Дмитрия Коркина, в нем приняли участие спортсмены из 14 зарубежных стран и 12 регионов России.

"У нас есть предварительный список участников турнира, состоящий в основном из чемпионов страны, мы ждем его официального подтверждения от Объединенного мира борьбы, - рассказал Гацалов. - На сегодняшний день все готовы, все в обойме, команда прошла три этапа подготовки и в настоящий момент находится на заключительном сборе в Парамонове. Все заряжены, хотят ехать и бороться за страну, за себя, за всех нас. Надеемся, что в ближайшее время мы будем очевидцами их красивой борьбы, в которой наша команда снова докажет, что наша школа - сильнейшая в мире".

Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле Объединенный мир борьбы допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе.

2 сентября пресс-служба Объединенного мира борьбы распространила заявление, из которого стало известно, что 235 человек из России и Белоруссии прошли тщательные проверки анкетных данных и социальных сетей. В список вошли спортсмены и члены вспомогательного персонала. В допуске на чемпионат мира было отказано 26 людям. Решение было принято либо в связи с их активной поддержкой военных действий, либо из-за подтвержденного членства в вооруженных силах или органах национальной безопасности.