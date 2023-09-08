8 сентября, 12:41
Чемпионат мира по борьбе

Гацалов надеется, что сборная России покажет на чемпионате мира красивую борьбу

Объединенный мир борьбы должен подтвердить предварительный список участников турнира, отметил главный тренер сборной России по вольной борьбе

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная России по вольной борьбе прошла трехэтапную подготовку к чемпионату мира в Сербии и готова показать на главном старте года красивую борьбу. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов во время международного турнира в Якутске.

Международные соревнования в Якутске проводятся в 14-й раз. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера Якутской АССР, РСФСР и СССР Дмитрия Коркина, в нем приняли участие спортсмены из 14 зарубежных стран и 12 регионов России.

"У нас есть предварительный список участников турнира, состоящий в основном из чемпионов страны, мы ждем его официального подтверждения от Объединенного мира борьбы, - рассказал Гацалов. - На сегодняшний день все готовы, все в обойме, команда прошла три этапа подготовки и в настоящий момент находится на заключительном сборе в Парамонове. Все заряжены, хотят ехать и бороться за страну, за себя, за всех нас. Надеемся, что в ближайшее время мы будем очевидцами их красивой борьбы, в которой наша команда снова докажет, что наша школа - сильнейшая в мире".

Чемпионат мира по спортивной борьбе пройдет в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле Объединенный мир борьбы допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе.

2 сентября пресс-служба Объединенного мира борьбы распространила заявление, из которого стало известно, что 235 человек из России и Белоруссии прошли тщательные проверки анкетных данных и социальных сетей. В список вошли спортсмены и члены вспомогательного персонала. В допуске на чемпионат мира было отказано 26 людям. Решение было принято либо в связи с их активной поддержкой военных действий, либо из-за подтвержденного членства в вооруженных силах или органах национальной безопасности. 

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