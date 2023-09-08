Тренер Горбачевой считает, что ее исчезновение не связано с фигурным катанием

Спортсменка 28 августа не вернулась домой после тренировки, в ее поисках были задействованы спасатели, сотрудники Следственного комитета России, прокуратуры и волонтеры, ее нашли в кинотеатре одного из торговых центров вечером 29 августа

ТАСС, 8 сентября. Исчезновение Алины Горбачевой абсолютно не связано с фигурным катанием. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказала тренер фигуристки Софья Федченко.

"Эта история в прошлом, и мы бы никак не хотели ее комментировать. Это абсолютно не связано с фигурным катанием", - сказала Федченко.

Вечером 28 августа Горбачева не вернулась домой после тренировки, по факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело, в ее поисках были задействованы спасатели, сотрудники Следственного комитета России, прокуратуры и волонтеры. Полицейские нашли девочку в кинотеатре одного из торговых центров вечером 29 августа. Горбачева извинилась за свое исчезновение и заявила, что находится дома с тренером и матерью. Она также отмечала, что ее побег не связан с фигурным катанием.

Горбачевой 16 лет. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны среди юниорок. На чемпионате России она заняла девятое место.