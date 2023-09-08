Камельзон считает, что теннисисту Рублеву нужно повышать класс игры

Россиянин ранее проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву в четвертьфинале US Open

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев должен повысить класс игры, чтобы проходить на турнирах Большого шлема дальше четвертьфинала. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

На US Open Рублев дошел до четвертьфинала, где уступил соотечественнику Даниилу Медведеву. Рублев никогда не проходил эту стадию на турнирах Большого шлема, он проиграл девять четвертьфинальных матчей.

"Андрей уже несколько лет находится в десятке, и это здорово. Я не вхожу в команду Рублева, но на простом тренерском языке, чтобы проходить дальше на турнирах Большого шлема, ему нужно повышение класса игры. За то время, что Рублев находится в десятке, появился Карлос Алькарас (первая ракетка мира - прим. ТАСС)", - сказал Камельзон.

"Посмотрите, как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович (бывшие первые ракетки мира - прим. ТАСС) никого к себе близко не подпускали. Иногда у них были поражения, но все хотели их обыграть, занять первое место. Пока Рублев класс игры не поднимет, он дальше не пройдет, это мое понимание ситуации", - добавил собеседник агентства.

Рублеву 25 лет, он является восьмой ракеткой мира. На его счету 14 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов, 2 из которых он завоевал в текущем сезоне. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.