Вратарь Федотов выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч КХЛ с "Нефтехимиком"

Голкипер проведет второй матч в текущем сезоне

ТАСС, 8 сентября. Иван Федотов будет стартовым вратарем московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижнекамским "Нефтехимиком". Встреча пройдет в Нижнекамске и начнется в 19:00 мск.

Федотов проведет второй матч в текущем чемпионате. Он защищал ворота ЦСКА в стартовом матче сезона с казанским "Ак Барсом" (2:5). Две следующие встречи провел Александр Шарыченков.

Ранее КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на первый матч сезона между ЦСКА и "Ак Барсом". В защиту игрока выступила Генеральная прокуратура РФ, которая направила в Федерацию хоккея России, ЦСКА и КХЛ предупреждение о недопустимости нарушения прав хоккеиста на труд. Голкипер провел на площадке 59 минут 30 секунд, он пропустил 5 шайб и отразил 33 броска. Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала Федерацию хоккея России на 5 тыс. швейцарских франков.

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

7 сентября президент IIHF Люк Тардиф сообщил ТАСС, что при принятии решения о применении санкций будет учитываться именно появление Федотова на льду.