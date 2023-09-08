Российские борцы выиграли 31 медаль на международном турнире в Якутске

Соревнования были посвящены памяти заслуженного тренера СССР Дмитрия Коркина

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Представители России завоевали 31 медаль на международных соревнованиях по вольной борьбе, которые прошли в Якутске в спорткомплексе "Триумф". Всего российские спортсмены выиграли 7 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Золотые медали завоевали россияне Рамиз Гамзатов в весовой категории до 57 кг, Кежик Монгуш (до 61 кг), Кежик Чымба (до 65 кг), Давид Баев (до 74 кг), Гаджимурад Алихмаев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Шамиль Мусаев (до 97 кг). Также золотые медали на счету Виктора Рассадина из Таджикистана (до 70 кг), Амирхоссейна Фирузпура из Ирана (до 92 кг), Амиррезы Масуми из Ирана (до 125 кг).

Международные соревнования в Якутске прошли в 14-й раз. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера Якутской АССР, РСФСР и СССР Дмитрия Коркина, в нем приняли участие спортсмены из 14 зарубежных стран и различных регионов России.

Дмитрий Петрович Коркин (1928-1984) стоит у истоков развития вольной борьбы в регионе. Он был тренером олимпийских чемпионов Романа Дмитриева и Павла Пинигина. В Якутии в честь 95-летия со дня рождения Коркина с 3 по 8 сентября прошел ряд праздничных мероприятий.