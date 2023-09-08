Российские дзюдоисты в сентябре выступят на турнире "Большой шлем" в Баку

Спортсмены будут иметь возможность набрать квалификационные очки к Олимпийским играм в Париже

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские дзюдоисты 22-24 сентября примут участие в турнире "Большой шлем" в Баку, где у них будет возможность набрать квалификационные очки к Олимпиаде в Париже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России (ФДР).

Соревнования в Баку будут посвящены 100-летию со дня рождения бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева.

"Наша сборная выступит на турнире "Большой шлем" в Баку, - сообщили в пресс-службе ФДР. - Дзюдоисты, которые примут участие в соревнованиях в статусе нейтральных индивидуальных спортсменов, будут представлены во всех весовых категориях".

До конца 2023 года турниры "Большой шлем", на которых дзюдоисты смогут набрать квалификационные очки на Олимпийские игры 2024 года, пройдут еще в двух городах - Абу-Даби и Токио. Золотая медаль на этих этапах принесет ее обладателю 1 000 рейтинговых очков, серебряная - 700, бронзовая - 500.

В сентябре 2022 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. 29 апреля исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.