Упавшую с лошадью краснодарскую спортсменку сегодня-завтра выведут из искусственной комы

Инцидент произошел 7 сентября в Краснодарском крае, в конце тренировки лошадь упала вместе с наездницей

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Несовершеннолетняя спортсменка из Краснодарского края, упавшая 7 сентября вместе с лошадью во время тренировки, сегодня или завтра будет выведена из состояния искусственной комы. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий.

Падение случилось во время тренировки в конноспортивной школе в станице Старонижестеблиевской Краснодарского края. Бригадой скорой медицинской помощи спортсменка без сознания доставлена в реанимационное отделение Красноармейской центральной районной больницы, при поступлении в медицинское учреждение существовала угроза для ее жизни.

"Сейчас я общался с тренером спортсменки, он сказал мне, что состояние спортсменки стабильно тяжелое, сегодня или завтра ее будут выводить из состояния искусственной комы, - сказал Белецкий. - Как я понимаю, угрозы для жизни уже нет. У человека черепно-мозговая травма, все случилось, когда спортсменка завершала тренировочную работу на шагу или рыси. Лошадь споткнулась, упала, поднялась, запуталась в поводьях и еще раз упала".

"Такое, к сожалению, случается в нашем виде спорта. Девочке 15 лет, она является членом сборной Краснодарского края. Переломов у нее нет, но из-за черепно-мозговой травмы состояние стабильно тяжелое пока и без ухудшений. Произошел несчастный случай, которого никто не мог предугадать, а я со своей стороны желаю этой спортсменке скорого выздоровления", - добавил главный тренер сборной.

Как ранее сообщал ТАСС, районная прокуратура организовала проведение проверки, в ходе которой будет в том числе дана оценка соблюдения требований правил безопасности при организации занятий.