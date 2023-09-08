Футболист Скопинцев рассказал, что переживал о своем отсутствии в сборной России

12 сентября российская команда проведет товарищеский матч со сборной Катара

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев переживал, что его долго не вызывали в сборную России по футболу. Об этом он рассказал журналистам.

Скопинцеву 26 лет, он не провел ни одного матча за национальную команду.

"Безусловно, очень рад, что меня пригласили, удостоился возможности. Хочу помочь команде. Первое время переживал, что не вызывают, потом сконцентрировался на себе, абстрагировался, сделал все так, чтобы перевернуть ситуацию. Спасибо тренеру, что обратил внимание", - отметил Скопинцев.

"Я думаю, что [главный тренер сборной России] Валерий Георгиевич [Карпин] знал о моих атакующих качествах, думаю, что смог прогрессировать в оборонительной работе. Мне еще во время игры в "Ростове" Валерий Георгиевич говорил, что оборонительные навыки можно подтянуть", - добавил защитник "Динамо".

12 сентября сборная России проведет гостевой товарищеский матч с командой Катара. "Я смотрел два матча на чемпионате мира - с Сенегалом и Нидерландами. Рабочая, хорошая команда, физически сильная", - сказал Скопинцев.

Защитник "Динамо" также подчеркнул, что восстановился от повреждения и готов к игре на 100%.