Футболист Головин назвал команду Катара сильным соперником для сборной России

Товарищеский матч между командами пройдет 12 сентября

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Сборная Катара является хорошим и сильным соперником для российских футболистов. Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин.

Сборная России проведет гостевой товарищеский матч с командой Катара 12 сентября.

"Если брать чемпионат мира, я не помню стиль игры Катара, они не очень хорошо сыграли. Мы только посмотрели теорию, в принципе средняя, крепкая команда. Стараются играть низом, хороший и сильный соперник для нас", - сказал Головин.

Сборная Катара на домашнем чемпионате мира 2022 года проиграла командам Эквадора (0:2), Сенегала (1:3) и Нидерландов (0:2) и заняла последнее место в группе А.