Головин считает, что уровень сборной России не упал за время его отсутствия

Полузащитник "Монако" не играл за национальную команду с ноября 2021 года

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" Александр Головин считает, что уровень сборной России по футболу не изменился за время его отсутствия в команде. Такое мнение он высказал журналистам.

"В принципе, видеть тренерский штаб, вернуться в Россию - это хорошо. В этот раз, слава богу, ничего не было из травм. В команде много молодых игроков, мы почти не виделись с теми, кто играл против сборной Египта. Сложно сказать, изменился ли уровень сборной, все плюс-минус так же, особых отличий не заметил", - сказал Головин.

Сборная России готовится к матчу против команды Катара, который пройдет 12 сентября в Дохе. Последний раз Головин играл за национальную команду 14 ноября 2021 года в гостевом матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборной Хорватии (0:1).