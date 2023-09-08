Тасоев, Башаев и Таймазова вошли в состав команды по дзюдо на турнир "Большой шлем" в Баку

Соревнования пройдут с 22 по 24 сентября, на них российские спортсмены смогут набрать квалификационные очки для участие в Олимпиаде в Париже

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира по дзюдо Инал Тасоев, а также бронзовые призеры Олимпиады в Токио Тамерлан Башаев и Мадина Таймазова выступят на осеннем турнире "Большой шлем" в Баку, на котором у них будет возможность набрать квалификационные очки для участия в Олимпиаде в Париже. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Турнир пройдет в Азербайджане 22-24 сентября и будет посвящен 100-летию со дня рождения бывшего президента страны Гейдара Алиева. Согласно предварительным заявкам, в соревнованиях примут участие свыше 400 дзюдоистов из более чем 60 стран мира. Представители российской команды будут выступать в нейтральном статусе.

"В Баку выступят лидеры российского дзюдо, в их числе чемпион мира Инал Тасоев, призеры Олимпиады в Токио Мадина Таймазова и Тамерлан Башаев, победитель пяти этапов мировой серии Махмадбек Махмадбеков, двукратный чемпион Европы Михаил Игольников и другие титулованные спортсмены", - сообщили в пресс-службе.

В Баку выступят следующие спортсмены: Гамзат Заирбеков и Рамазан Абдулаев (весовая категория до 60 кг), Абрек Нагучев и Мурад Чопанов (66 кг), Данил Лаврентьев и Махмадбек Махмадбеков (73 кг), Алан Хубецов и Тимур Арбузов (81 кг), Михаил Игольников и Эльдар Аллахвердиев (90 кг), Матвей Каниковский и Нияз Билалов (100 кг), Инал Тасоев и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). В состав женской команды вошли Сабина Гилязова и Кристина Дудина (48 кг), Алеся Кузнецова (52 кг), Дарья Курбонмамадова и Ксения Галицкая (57 кг), Камила Бадурова и Дали Лилуашвили (63 кг), Таймазова и Дарья Храмойкина (70 кг), Александра Бабинцева и Антонина Шмелева (78 кг), Дарья Владимирова и Элис Старцева (свыше 78 кг).

В 2022 году российские дзюдоисты не принимали участия в этом турнире в Баку, а годом ранее завершили его с двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми наградами. До конца 2023 года турниры "Большой шлем", на которых спортсмены смогут набрать квалификационные очки на Олимпийские игры - 2024, пройдут еще в двух городах - в Абу-Даби (ОАЭ) и Токио (Япония). Золото соревнований принесет ее обладателю 1 000 рейтинговых очков, серебряная медаль - 700, а бронзовая - 500.

В сентябре 2022 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. 29 апреля 2023 года исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.