Футболист "Монако" Головин рассказал об интересе к нему со стороны дортмундской "Боруссии"

Полузащитник выступает за "Монако" с 2018 года

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин сообщил, что им в свое время интересовалась германская "Боруссия" из Дортмунда. Об этом он рассказал журналистам.

"Был интерес от "Боруссии" из Дортмунда, но конкретного предложения не было. Я сейчас счастлив в "Монако", не думаю о том, чтобы уйти", - сказал Головин.

Игрок перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году за €30 млн, эта сумма стала рекордной для российских игроков. Всего в составе команды, выступающей в чемпионате Франции, Головин провел 180 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 33 результативные передачи.