Головин заявил, что чувствует себя лидером сборной России по футболу

Полузащитник отметил, что готов выйти на ближайший матч с командой Катара с капитанской повязкой

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" Александр Головин считает себя лидером сборной России по футболу, но не звездой. Об этом он рассказал журналистам.

"Нужно проявлять лидерские качества, подбадривать партнеров. Лидером себя чувствую, но не чувствую такой звездой. Есть лидеры в раздевалке, это к [защитнику Георгию] Джикии относится, но лидеры должны еще проявлять себя на поле", - сказал Головин.

"С капитанской повязкой готов выйти. Но пока не было информации", - добавил полузащитник.

Головину 27 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел четыре игры и забил один гол.