Кузяев не советовался с Головиным перед переходом в чемпионат Франции по футболу

Оба полузащитника выступают в клубах французского чемпионата: Александр Головин - в "Монако", Далер Кузяев - в "Гавре"

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Полузащитник выступающего в чемпионате Франции "Монако" Александр Головин рассказал, что российский футболист Далер Кузяев не советовался с ним перед переходом в "Гавр". Об этом Головин рассказал журналистам.

Кузяев подписал контракт с "Гавром" 12 июля. В первых четырех матчах чемпионата Франции полузащитник забил два гола. Головин выступает за Монако с 2018 года.

"Перед приездом [Кузяев] не советовался. Но когда приехал, спрашивал по командам, какой стиль игры. Списывались, поздравлял с хорошим стартом. Мы пока не виделись с ним во Франции, думаю, будут выходные, он говорил, что хочет встретиться", - сказал Головин.

"Я с Далером давно знаком, знаю, что он мечтал играть в Европе, несмотря на зарплату. Было чувствовал радости", - добавил он.

19 августа из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад" перешел российский полузащитник Арсен Захарян. "Мы не общались с Захаряном. Я думаю, что чемпионат Испании ему подходит, потому что игрок креативного плана - комбинации, стеночки. Он к такой игре расположен", - отметил Головин.