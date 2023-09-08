Карпин рассказал, что Пиняев сыграет в одном из ближайших матчей сборной России

11 сентября российская команда сыграет с олимпийской сборной Египта, 12 сентября - с футболистами из Катара

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев сыграет в одном из ближайших товарищеских матчей сборной России по футболу. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

5 сентября Карпин заявил журналистам, что в сборной России не будут рисковать здоровьем футболистов в товарищеских матчах, чтобы победить. Главный тренер национальной команды привел пример с "Локомотивом" и Пиняевым.

"Восстановление проходит хорошо, думаю, что завтра на поле его увидим. Но посмотрим по группе, в какую попадет. Думаю, что да, сыграет в одном из матчей", - сказал Карпин.

11 сентября сборная России сыграет с олимпийской командой Египта. 12 сентября российские футболисты проведут выездной товарищеский матч со сборной Катара.