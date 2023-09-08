Футболист Головин заявил, что к нему не поменялось отношение в "Монако" после начала СВО

Полузащитник выступает за команду из чемпионата Франции с 2018 года

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Российский футболист Александр Головин заявил, что к нему никак не поменялось отношение в "Монако" после начала специальной военной операции (СВО). Об этом Головин рассказал журналистам.

Полузащитник выступает за "Монако" с 2018 года.

"Ко мне не поменялось отношение после начала СВО. Это никак не отразилось на мне", - сказал футболист.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.