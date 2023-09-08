Фигуристка Валиева рассказала, что не загадывает о планах на сезон

Спортсменка должная принять участие в контрольных прокатах, которые состоятся 16-17 сентября

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Камила Валиева подчеркнула, что сейчас не хотела бы загадывать о своих планах на сезон. Об этом она рассказала журналистам.

17-летняя спортсменка выступила на арене в Красногорске перед матчем Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги между командами "СКА-Юниор" - "СКА-Карелия".

"Конечно, приятно здесь выступать. Я тут в прошлом году выступала, очень приятно открыть старт чемпионата, желаю только побед. Показательное выступление "Уэнсдэй" я предложила еще в том году, меня все поддержали, очень приятно взорвать интернет. На самом деле я в хоккее сильно не разбираюсь, была раза три-четыре, но всегда с большим удовольствием смотрю, потому что это очень непростой вид спорта. Какое-то стремление объединяет фигуристов и хоккеистов, но все-таки в хоккее пожестче будет", - сказала Валиева.

"Далеко не загадываю, живу сегодняшним днем, готовлюсь к проектам, восстанавливаюсь и тренируюсь. По поводу новой программы тренерский штаб предложил несколько вариантов, я и выбрала", - рассказала спортсменка о планах на предстоящий сезон.

Валиева примет участие в контрольных прокатах сборной России 16-17 сентября в Москве.