Боксер Гассиев проведет бой против Валлина 30 сентября

Поединок пройдет в Турции

ТАСС, 8 сентября. Россиянин Мурат Гассиев 30 сентября проведет защиту титула интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе против шведа Отто Валлина в турецком Белеке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Гассиеву 29 лет, на его счету 30 побед (23 нокаутом) и 1 поражение. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс WBA, выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. После поражения от украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии россиянин расстался с двумя титулами чемпиона мира.

Валлину 32 года, на его счету 25 побед (14 нокаутом) и 1 поражение. В 2019 году он провел поединок против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Тайсона Фьюри, который он проиграл единогласным решением судей.