Защитник "Спартака" Чайковски не сыграл с "Адмиралом" из-за травмы

В пятницу красно-белые уступили владивостокскому клубу со счетом 2:6

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года словацкий защитник московского "Спартака" Михал Чайковски не принял участие в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против владивостокского "Адмирала" из-за травмы. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

В пятницу красно-белые проиграли "Адмиралу" со счетом 2:6. "Спартак" уступал со счетом 0:2 к 6-й минуте встречи. После третьей шайбы "Адмирала" вратаря "Спартака" Андрея Кареева сменил Патрик Рибар.

"Ясно, что в последнее время мы отыгрываемся, тратим много энергии. Разговариваем по этому поводу с игроками. Конечно, пропустив быстрые два гола, против такой команды тяжело играть, и мы об этом предупреждали ребят, - сказал Жамнов. - По Карееву будем разбираться, думаю, он сам понимает. У Чайковски была небольшая микротравма, поэтому мы решили не форсировать. Он лечится, и надеемся, что он должен сыграть в следующем матче".

В следующем матче "Спартак" 12 сентября сыграет на выезде против петербургского СКА. "Мы сами ждем от себя побед больше, чем есть на самом деле. У нас есть три дня, и мы постараемся все те нюансы убрать. И думаю, что к матчу со СКА мы будем готовы", - отметил Жамнов.

По словам главного тренера "Адмирала" Леонида Тамбиева, его команда делала акцент на контратаки. "Понимали, что "Спартак" будет атаковать, я знал статистику их ведущих игроков, но акцент был на нашу системность. Не стал накручивать ребят, у соперника шикарная тройка [с участием лучшего бомбардира КХЛ Николая Голдобина]", - сказал Тамбиев.

"Согласно нашей статистике мы дали 18 раз бросить в первом периоде по своим воротам, подправили этот компонент, и во втором периоде было всего 6 бросков", - подчеркнул наставник "Адмирала".