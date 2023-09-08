Сборные Армении и Турции сыграли вничью в матче отбора на чемпионат Европы по футболу

Встреча прошла в Эскишехире и закончилась со счетом 1:1

ТАСС, 8 сентября. Сборная Армении по футболу со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Турции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Встреча прошла в турецком городе Эскишехир.

В составе сборной Армении мяч забил Артак Дашян (49-я минута). У турецкой команды отличился Бертуг Йылдырым (88).

Полный матч в составе сборной Армении провели защитник "Краснодара" Георгий Арутюнян, его одноклубник полузащитник Эдуард Сперцян, полузащитник казанского "Рубина" Угучукву Иву. Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян был заменен на первой компенсированной минуте.

В другом матче группы D сборная Хорватии дома со счетом 5:0 разгромила команду Латвии. Турецкие футболисты занимают первое место в группе D, набрав 10 очков после 5 матчей. Далее располагаются команды Хорватии (7 очков; 3 матча), Армении (7; 4), Уэльса (4: 4) и Латвии (0; 4). 11 сентября сборная Армении примет команду Хорватии, латвийцы дома сыграют с валлийцами.

Португальцы и шотландцы идут без потерь

Сборная Португалии со счетом 1:0 на выезде обыграла команду Словакии. Португальцы подержали пятую победу в пяти матчах, забив 15 мячей и не пропустив ни одного. В других матчах группы J сборная Люксембурга со счетом 3:1 обыграла исландцев, команда Боснии и Герцеговины оказалась сильнее сборной Лихтенштейна (2:1).

Сборная Португалии после пяти туров занимает первое место в группе J, набрав 15 очков. Далее идут команды Словакии (10 очков), Люксембурга (10), Боснии и Герцеговины (6), Исландии (3) и Лихтенштейна (0).

Сборная Испании в матче группы А на выезде разгромила команду Грузии со счетом 7:1. В составе испанской сборной хет-триком отметился нападающий Альваро Мората. Один из мячей забил 16-летний Ламин Ямал, который стал самым молодым игроком и автором гола в истории сборной Испании. В другом матче группы А сборная Шотландии на выезде переиграла команду Кипра (3:0) и одержала пятую победу в пяти матчах.

Сборная Шотландии занимает первое место в группе (15; 5). Далее располагаются команды Испании (6; 3), Норвегии (4; 4), Грузии (4; 4) и Кипра (0; 4).

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На турнир квалифицируются по две лучшие команды каждой из отборочных групп. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.