Сербский теннисист Новак Джокович стал первым финалистом US Open

В решающем матче он встретится с победителем игры между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Серб Новак Джокович обыграл американского теннисиста Бена Шелтона в полуфинальном матче US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу Джоковича (2-й номер посева). Шелтон не получил на турнире номер посева. В финале Джокович сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (3) и первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (1). Игра между Медведевым и Алькарасом начнется 9 сентября в 02:00 мск.

Джокович в текущем сезоне вышел в финал четвертого турнира Большого шлема. Он стал победителем Australian Open и Roland Garros, а в решающем матче Уимблдона уступил Алькарасу. В прошлом сезоне сербский теннисист не выступал на соревнованиях на территории США из-за отказа от вакцинации против коронавируса.

Джоковичу 36 лет, он является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, на его счету 23 титула. Всего на его счету 95 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). По итогам US Open Джокович вернет себе статус первой ракетки мира. В общей сложности серб возглавлял мировой рейтинг рекордные 389 недель. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

Шелтону 20 лет. Американец занимает 47-е место в мировом рейтинге, на его счету нет титулов ATP. Выход в полуфинал US Open 2023 года - его лучший результат на турнирах Большого шлема.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).