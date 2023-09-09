Спортивная программа ВЭФ открылась соревнованиями по конкуру

В спортивную программу форума также входит парад парусов

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Кубок Восточного экономического форума (ВЭФ) стартовал во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в школе верховой езды Rosso - площадке проведения соревнований.

"Кубок начался, он уже идет", - сообщили в школе.

В спортивную программу форума также входит парад парусов - ключевое ежегодное патриотическое спортивное событие ВЭФ с участием больших учебных парусников "Надежда" и "Паллада", парусных яхт международных и национальных классов, иностранных команд и гостей высокого уровня. В регатах примут участие более 1 тыс. юных яхтсменов и моряков.

Вице-президент федерации гребного спорта России Антон Заруцкий сообщил ТАСС, что 11 сентября во второй раз состоится Международная владивостокская регата. "Ожидается солидное международное участие - будут представители семи стран, среди которых - Сербия, Китай, Иран, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Куба. В текущем году помимо спортивных соревнований в периметре регаты запланировано проведение делового обеда на тему "Экология в фокусе SDG: повод поговорить о главном ресурсе жизни", - сказал он, уточнив, что проведение регаты помогает продвижению гребли как яркого, зрелищного спорта, потенциал которого широко раскрывается в Приморском крае.

Он отметил, что в дни ВЭФ будут проходить мастер-классы участников форума и гостей регаты. "Наши инструкторы - призеры международных игр, заслуженные тренеры - уделят максимальное внимание гостям, но за три дня работы они смогут провести мастер-классы максимум для 60 человек", - уточнил он. Заруцкий напомнил, что на острове Русский в бухте Новик действует гребной центр, способный принимать соревнования международного уровня, что дает перспективы по проведению там мероприятий в будущем. С развитием гребного центра будут развиваться и возможности по занятиям греблей для жителей Приморья.

Президент федерации гребного спорта Приморского края Александр Зубко напомнил, что инициатива создания центра гребного спорта поддержана крупными вузами среди которых Дальневосточный федеральный университет и Морской государственный университет им. адмирала Г. И. Невельского. Они уже готовят спортсменов, сотрудничают в рамках студенческой гребной лиги и станут локомотивом развития центра гребного спорта.

Спортивный ВЭФ

В спортивную программу форума войдут Международный кубок Дальнего Востока "Игры ГТО - 2023", участие в котором примут 212 российских атлетов. С 9 по 12 сентября в акватории Амурского и Уссурийского заливов пройдет Кубок России по водно-моторному спорту в дисциплине "аквабайк" с участием чемпионов мира Ольги Антонюк и Всеволода Чернухи. В поддержку программы президента РФ по сохранению кречета состоится утренний пятикилометровый забег "Мы бережем". Мероприятие станет заключительным этапом серии беговых событий на крупнейших форумах страны "Время действовать".

Восточный колорит в программу внесет матч звезд игры в го, где встретятся команды России и Китая в формате "два на два". Россию представят многократные чемпионы Европы Илья Шикшин и Наталья Ковалева, за Китай сыграют члены национальной команды - У Синью и Цинь Данюнь. На турнире по шахматам выступят индийский гроссмейстер Раунак Садхвани, победитель шахматной Олимпиады Нодирбек Яккубоев из Узбекистана, россиянин Владислав Артемьев. В рамках форума состоится этап Вечерней лиги настольного тенниса.

О форуме

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.