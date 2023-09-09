Медведев обыграл Алькараса и вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису

В финале российский теннисист сыграет с сербом Новаком Джоковичем

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса в полуфинальном матче Открытого чемпионата США. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под третьим номером. Алькарас был посеян под первым номером. В финале Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который в полуфинале обыграл американца Бена Шелтона со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4). Решающий матч пройдет 10 сентября.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Алькарасу 20 лет, на его счету 12 побед на турнирах под эгидой ATP, 6 из которых он одержал в текущем году. Испанец дважды побеждал на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате США (2022) и на Уимблдоне (2023).

Открытый чемпионат США проходит на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет $65 млн. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021), из россиянок - Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006). С 2022 года российские и белорусские теннисисты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.

В финальном матче в женском одиночном разряде сыграют белоруска Соболенко и американка Коко Гауфф. Встреча пройдет 9 сентября. В решающем матче в женском парном разряде россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд 10 сентября сыграют с Эрин Рутлифф из Новой Зеландии и канадкой Габриэлой Дабровски. Победителями турнира в мужском парном разряде стали американец Раджив Рам и британец Джо Солбери.

Статистика Медведева и Джоковича

Медведев в пятый раз сыграет в финале турнира Большого шлема и в третий раз выступит в решающем матче Открытого чемпионата США. В финале соревнований 2019 года россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю, а в 2021 году обыграл Джоковича. Дважды Медведев играл в финалах Открытого чемпионата Австралии - против Джоковича (2021) и Надаля (2022).

Джоковичу 36 лет, он является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, на его счету 23 титула, в том числе 3 трофея на Открытом чемпионате США. Всего серб выиграл 95 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде. По итогам Открытого чемпионата США Джокович вернет себе статус первой ракетки мира, в общей сложности серб возглавлял мировой рейтинг рекордные 389 недель. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

Джокович в текущем сезоне вышел в финал четвертого турнира Большого шлема. Он стал победителем Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции, а в решающем матче Уимблдона уступил Алькарасу. В прошлом сезоне сербский теннисист не выступал на соревнованиях на территории США из-за отказа от вакцинации против коронавируса.

Медведев и Джокович встречались между собой 14 раз. Российский теннисист одержал 5 побед. В текущем сезоне соперники играли между собой дважды. В январе в полуфинале турнира в австралийской Аделаиде успех праздновал Джокович (6:3, 6:4). В полуфинале турнира в Дубае в марте победу одержал Медведев (6:4, 6:4).