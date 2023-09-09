Тардиф рассказал, что совет IIHF обсудит ситуацию с Федотовым 10 сентября

Голкипер провел два матча в КХЛ, несмотря на дисквалификацию со стороны международной федерации

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) соберется в воскресенье, чтобы обсудить ситуацию с очередным выходом вратаря Ивана Федотова на лед в составе московского ЦСКА. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Люк Тардиф.

В пятницу Федотов вышел в стартовом составе ЦСКА на выездной матч с нижнекамским "Нефтехимиком". Он провел на площадке весь матч, пропустил 1 гол и отразил 12 бросков. ЦСКА одержал победу со счетом 5:1.

"Это еще один шаг в череде нарушений наших правил. Совет IIHF соберется в воскресенье, чтобы обсудить это. Еще раз скажу, что IIHF будет твердо стоять на соблюдении фундаментальных правил уважения контракта и уважения трансферной системы", - сказал Тардиф.

Ранее IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) в размере $5,6 тыс. за игру Федотова в первом матче сезона КХЛ с казанским "Ак Барсом" (2:5), так как считает, что у игрока есть действующий контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия". В международной федерации сообщили, что в случае дальнейшей игры Федотова за армейский клуб могут быть приняты другие дисциплинарные меры. Последующие матчи ЦСКА с владивостокским "Адмиралом" (4:1) и магнитогорским "Металлургом" (2:4) Федотов провел в запасе.

IIHF встала на сторону "Филадельфии" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.