Тарпищев назвал великой победу Медведева над Алькарасом в полуфинале US Open

По мнению главы Федерации тенниса России, оба теннисиста показали качественную игру

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев одержал великую победу в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open) против первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Такое мнение ТАСС по телефону высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В ночь на 9 сентября по московскому времени Медведев со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 обыграл Алькараса.

"Медведев здорово сыграл этот матч, и это великая победа. Оба сыграли очень чисто, качественно, и с задней линии они разыгрывали очки по 20 ударов, - сказал Тарпищев. - В общем, если посмотреть статистику, то везде было чуть преимущество у Дани, кроме игры слету. Я давно такой качественной игры не видел".

По мнению собеседника ТАСС, если бы Медведев не выиграл первый сет, то матч мог сложиться иначе. "Алькарас на своей подаче лез всегда вперед, рвал игру и за счет этого выиграл много мячей. Первый сет если бы испанец выиграл, пошла бы иная игра. Но выиграв сет, Даня раскрылся, он очень прилично подавал, играл свободно и имел приличное преимущество с задней линии. Алькарас против этого ничего не мог сделать", - отметил Тарпищев.

В финале Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Начало матча запланировано на 23:00 мск 10 сентября.