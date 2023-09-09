РУСАДА в августе отметило рост числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования

Инспекторы агентства зафиксировали 31 случай подобных нарушений

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в августе 2023 года зафиксировали 31 случай нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В августе было зафиксировано 31 нарушение правил доступности для тестирования", - сообщила собеседница ТАСС.

В июле РУСАДА зафиксировало 23 подобных нарушения, в июне - 8, в мае - 15, в апреле - 20, в марте - 11, за 12 месяцев 2022 года - 375.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.