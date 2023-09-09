Чесноков считает, что теннисист Медведев играл фантастически против Алькараса

Россиянин победил первую ракету мира со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в полуфинале US Open

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев показал фантастическую игру в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open) против первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В ночь на 9 сентября по московскому времени Медведев со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 обыграл Алькараса.

"Матч был феноменальным, достойным занесения в историю мирового тенниса, оба играли просто фантастически, на запредельных скоростях. Медведев показал, что он очень здорово физически готов к US Open. Когда Алькарас играл агрессивно, Медведев отвечал еще лучше и этим оказывал огромное давление на Алькараса. При этом он еще и психологически очень здорово готов, у него были моменты, когда подавал две двойные [ошибки] подряд, спасал брейк-поинты, но не расклеивался и продолжал бороться", - сказал Чесноков.

"В первом сете многое решилось, после тай-брейка Алькарас немного поплыл и легко отдал следующую партию. В конце болельщики пытались мешать Медведеву, когда тот подавал, но надо отметить, что публика большую часть матча поддерживала обоих игроков. Я считаю, что Даниил одержал великую победу, потому что сейчас обыграть Алькараса сложнее, чем кого-либо", - добавил собеседник агентства.

В финале Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем, матч пройдет 10 сентября. Открытый чемпионат США проходит на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет $65 млн. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).