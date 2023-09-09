Бывшая третья ракетка мира Петрова проведет мастер-класс для детей на ВЭФ

По словам экс-теннисистки, она принимает активное участие в проектах, связанных с популяризацией физической культуры и спорта

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывшая третья ракетка мира и победительница Кубка Федерации 2007 года Надежда Петрова проведет мастер-класс для полусотни детей со всего Дальнего Востока в рамках поездки на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом Петрова рассказала ТАСС.

"Моя главная цель сегодня - воспитать новых чемпионов, открыть новые имена в теннисе, принести нашей стране новые громкие победы, - рассказала Петрова, которая в настоящее время работает детским тренером. - Я очень хочу, чтобы мои воспитанники выступали на мировых турнирах. Мечтаю сидеть на трибуне и болеть за своих игроков. Уверена, что это будут невероятно сильные эмоции, но уже не в качестве спортсмена, а как тренера".

Петрова отметила, что принимает активное участие в проектах, связанных с популяризацией физической культуры и спорта, здорового образа жизни. "В сентябре буду выступать на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, также проведу мастер-класс с детьми в рамках фестиваля тенниса Артемовского городского округа, который будет проходить в дни моего приезда, - сообщила бывшая теннисистка. - На мастер-классе полсотни детей со всего Дальнего Востока - Владивосток, Находка, Хабаровск, Уссурийск, Дальнереченск и другие города. Буду очень рада встретиться с ними".

Петрова призналась, что переход от игрока на тренерский мостик дался ей легко. "Решение ответственное, но я изначально знала, что, скорее всего, это будет мой путь, потому что у меня были великолепные примеры, мои родители, - сказала она. - Переход был несложный. Да, занял какое-то время: открыть школу, организовать процесс тренировки, сформировать группы, найти единомышленников, укомплектовать необходимым спортивным инвентарем, создать форму для детей. Позже я столкнулась с рядом сложностей из-за того, что многие зарубежные спортивные бренды ушли из России. Но в этом есть и ряд плюсов, появление достойной альтернативы - российских брендов".

Собеседница ТАСС рассказала, что в ее планах открыть филиалы своей школы в нескольких городах России. "Я рада, что открыла школу именно в России, в Москве. В планах, конечно, открыть филиалы и в других городах. Талантливых детей в России много, и важно, чтобы у них была возможность теории и практики, чтобы был пример перед глазами, благодаря которому они смогли бы ставить высокие цели перед собой, достигать их и прославлять нашу страну", - отметила Петрова.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.