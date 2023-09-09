Тренер Медведева считает, что победа над Алькарасом является важной в масштабе его карьеры

По мнению Жиля Сервара, российский теннисист сможет обрести больше уверенности в себе

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Победа россиянина Даниила Медведева в матче полуфинала Открытого чемпионата США по теннису против первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса повлияет на карьеру теннисиста. Такое мнение на пресс-конференции высказал тренер Медведева француз Жиль Сервара.

В ночь на 9 сентября по московскому времени Медведев со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 обыграл Алькараса. До этого игроки дважды встречались в текущем сезоне, в этих матчах Медведев ни разу не выигрывал больше трех геймов за сет.

"Я думаю, что не могу точно оценить, насколько это важная победа. Такие победы влияют на карьеру, они остаются в голове на остаток сезона, на следующий сезон. Он знает, что он это сделал, и эта победа поможет обрести уверенность, почувствовать, что он один из лучших. Даниил и так знает, что он один из лучших, но есть разница между топ-5, топ-3 и тем, чтобы быть первым", - сказал Сервара.

В финале Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем, матч пройдет 10 сентября. Открытый чемпионат США проходит на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет $65 млн. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021). С 2022 года российские и белорусские теннисисты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.