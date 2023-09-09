Буре не примет участия в заседании совета IIHF по Федотову из-за конфликта интересов

Совет IIHF 10 сентября проведет заседание, посвященное очередному выходу вратаря на лед

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) россиянин Павел Буре не сможет принять участие в заседании по вопросу очередного выхода вратаря Ивана Федотова на лед в составе московского ЦСКА. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Люк Тардиф.

В пятницу Федотов вышел в стартовом составе ЦСКА в выездном матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижнекамским "Нефтехимиком" (5:1). Ранее в субботу Тардиф сообщил ТАСС, что 10 сентября совет IIHF проведет заседание, посвященное этой теме.

"Он не может участвовать, когда [тема заседания] касается Российской Федерации", - сказал Тардиф.

Ранее IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России в размере $5,6 тыс. за выступление Федотова в первом матче сезона КХЛ с казанским "Ак Барсом" (2:5), так как считает, что у игрока есть действующий контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". В международной федерации сообщили, что в случае дальнейшего выступления Федотова за армейский клуб могут быть приняты другие дисциплинарные меры. Последующие матчи ЦСКА с владивостокским "Адмиралом" (4:1) и магнитогорским "Металлургом" (2:4) Федотов провел в запасе.

IIHF встала на сторону "Филадельфии" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.