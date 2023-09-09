Чемпион Олимпиады-1980 Сидоров стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике

Сидоров возглавит группу спринта и барьерного бега

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР в эстафете 4х100 м Николай Сидоров стал старшим тренером сборной России по легкой атлетике в группе спринта и барьерного бега. Об этом ТАСС сообщила первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

"Николай Сидоров утвержден старшим тренером сборной России по легкой атлетике в группе спринта и барьерного бега", - сказала Привалова.

По информации ТАСС, пост старшего тренера сборной России по спортивной ходьбе заняла Наталья Лавшук.

Сидорову 66 лет. В 1980 году на Олимпиаде в Москве он выиграл золото в эстафете 4х100 м вместе с Владимиром Муравьевым, Андреем Прокофьевым и Александром Аксининым. В составе эстафетной команды СССР он также становился первым на чемпионате Европы 1982 года и третьим - на ЧМ-1983.

В начале 2023 года Сидоров выдвигал свою кандидатуру на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике. В итоге президиум ВФЛА избрал главным тренером Руслана Мащенко.