Ольховский считает, что теннисист Медведев превосходил Алькараса в темпе и стабильности

По мнению эксперта, в полуфинале US Open россиянин провел один из лучших матчей в сезоне

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев превосходил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса по темпу и стабильности в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В ночь на 9 сентября по московскому времени Медведев со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 обыграл Алькараса.

"Я считаю, что он провел один из лучших матчей в сезоне. Даня очень хорошо играл, по темпу и стабильности он превосходил Алькараса. Даниил сумел настроиться и сыграл такой важный матч очень солидно", - сказал Ольховский.

В финале Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Открытый чемпионат США проходит на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет $65 млн. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).