Янчук считает, что теннисист Медведев доминировал на корте в матче против Алькараса

По мнению эксперта, российский спортсмен превзошел себя в полуфинале US Open

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев показал уверенную игру и доминировал на корте в полуфинальном матче Открытого чемпионата США (US Open) против первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В ночь на 9 сентября по московскому времени Медведев со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 обыграл Алькараса.

"Я считаю, что Медведев превзошел себя. Я не ожидал его победы, думал, что более молодой и быстрый испанец навяжет свой темп, но этого не случилось. В начале матча завязалась равная борьба, Медведев ни в чем не уступал Алькарасу. Во втором сете на действиях Алькараса стала сказываться усталость, и обнаружилось, что он не обладает такой надежностью, как Медведев", - сказал Янчук.

"Медведев не упускал инициативу, действовал точно и решительно. Он доминировал на корте, играл очень уверенно. Испанец смог выиграть один сет, на большее его не хватило. Его коронные удары перестали проходить, Медведев был к ним готов. Думаю, это одна из лучших его побед во всей спортивной карьере", - добавил собеседник агентства.

В финале Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Открытый чемпионат США проходит на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований составляет $65 млн. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).