Чемпионка России гимнастка Ворона продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена

Спортсменка пропустила Кубок России, который проходил с 30 августа по 3 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Действующая чемпионка России по спортивной гимнастике Яна Ворона продолжает восстановление после тяжелой травмы колена. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Ворона восстанавливается, у нее была очень серьезная травма колена, - сказала Родионенко. - Сейчас ситуация стала гораздо лучше, но для полного восстановления должно пройти время. Вороне придется непросто после возвращения, потому что молодые гимнастки поджимают. Все будет зависеть от ее характера".

Вороне 18 лет, на мартовском чемпионате России в Казани гимнастка выиграла золото в упражнении на бревне, серебро в вольных упражнениях и бронзу в упражнениях на брусьях. Кубок России, который проходил с 30 августа по 3 сентября в Сириусе, Ворона была вынуждена пропустить из-за травмы.