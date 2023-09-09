9 сентября, 10:04
Летние олимпийские виды спорта

Чемпионка России гимнастка Ворона продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена

Егор Алеев/ ТАСС
Яна Ворона
© Егор Алеев/ ТАСС

Спортсменка пропустила Кубок России, который проходил с 30 августа по 3 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Действующая чемпионка России по спортивной гимнастике Яна Ворона продолжает восстановление после тяжелой травмы колена. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

"Ворона восстанавливается, у нее была очень серьезная травма колена, - сказала Родионенко. - Сейчас ситуация стала гораздо лучше, но для полного восстановления должно пройти время. Вороне придется непросто после возвращения, потому что молодые гимнастки поджимают. Все будет зависеть от ее характера".

Вороне 18 лет, на мартовском чемпионате России в Казани гимнастка выиграла золото в упражнении на бревне, серебро в вольных упражнениях и бронзу в упражнениях на брусьях. Кубок России, который проходил с 30 августа по 3 сентября в Сириусе, Ворона была вынуждена пропустить из-за травмы. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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